Anayasa Mahkemesi (AYM), noter katipleri ve adayları hakkında verilecek disiplin cezalarına ilişkin hüküm içeren 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 148. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

AYM, noter katipleri ile adaylarının disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi (AYM), noter katipleri ve adayları hakkında verilecek disiplin cezalarına ilişkin hüküm içeren 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 148. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara 20. İdare Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 148. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, anılan düzenlemede disiplin suç ve cezaları arasında herhangi bir ilişkilendirilme yapılmadığı, ilgililerin hangi eyleminin hangi disiplin cezasıyla cezalandırılacağının açık ve net olarak gösterilmediği, bunun belirlilik ve öngörülebilirliği sağlamadığı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 148. maddesinin birinci fıkrasında noter katipleri ve katip adaylarına verilecek disiplin cezalarının uyarma, kınama, ücretten kesme ve meslekten çıkarma olarak sıralandığı, ikinci fıkrada da aynı kanunun 127. maddesinde noterlere uygulanacak disiplin cezalarının kıyasen noter katipleri ve adayları hakkında da uygulanacağının hüküm altına alındığı ifade edildi.

Düzenlemede, disiplin suç ve cezaları arasında yeterli bağlantı kurulmadığı değerlendirmesine yer verilen kararda, muhataplar açısından da yeterli bir hukuki güvencenin sağlanmadığı belirtildi.

Disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin "haysiyet divanına" da sınırsız bir takdir yetkisinin tanındığı belirtilen kararda, bunun verilecek disiplin cezaları bakımından keyfi yorum ve uygulamalara karşı hukuki güvence sağlamadığı vurgulandı.

AYM'nin daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, Avukatlık Kanunu ve Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nda da ilgililere disiplin cezası verilmesine ilişkin hüküm içeren düzenlemeleri iptal ettiği anımsatılan kararda, "İtiraz konusu kural bakımından da Anayasa Mahkemesinin anılan kararlarından ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir." ifadeleri yer aldı.