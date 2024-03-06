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AYM Başkanvekilliğine Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cankut Taşdan  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
AYM Başkanvekilliğine Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiğine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.

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AYM Başkanvekilliğine Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
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