Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, yaptığı açıklamada, rapor için Kriminal Daire Başkanlığı ve jandarmanın beraber çalıştığını, özverili bir şekilde sürecin tamamlandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığının hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu tamamlandı. Bundan sonrası yargıda." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.