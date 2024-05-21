Dolar
32.19
Euro
34.93
Altın
2,420.12
ETH/USDT
3,731.10
BTC/USDT
69,795.00
BIST 100
10,895.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-Romanya arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiri imzalandı. VTR
logo
Gündem

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlandığını bildirdi.

Mehmet Tosun, Ferdi Türkten  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı

Ankara

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, rapor için Kriminal Daire Başkanlığı ve jandarmanın beraber çalıştığını, özverili bir şekilde sürecin tamamlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığının hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu tamamlandı. Bundan sonrası yargıda." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Urla'da 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek telef olması üzerine inceleme başlatıldı
Romanya Başbakanı Ciolacu: Türkiye NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri
Gürcistan'da "Türkiye Gürcistan Dostluğu" temalı resim yarışması yapıldı
Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı
Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

Benzer haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı

Ankara merkezli "Kıskaç-16" operasyonlarında 46 FETÖ şüphelisi yakalandı

İstanbul'da yaya geçidinde bir çocuğa çarparak kaçan motosikletli yakalandı

"Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

"Narkoçelik-18" operasyonlarında 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi

"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet