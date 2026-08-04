Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Varol, valilikte temmuz ayındaki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

İl genelindeki asayiş, narkotik, terör, siber, trafik ve göçmen kaçakçılığı konusunda jandarma ve polisin yaptığı çalışmaları anlatan Varol, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Varol, gazetecilerin Çine'deki orman yangınına ilişkin sorusu üzerine "Bu konuda bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan aktarma imkanımız olacak." diye konuştu.

Yangınla ilgili iki bilirkişi raporu olduğunu anlatan Varol, "Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem. Ama büyük bir ihmal de var." dedi.