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Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökhan Düzyol  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Gökhan Düzyol/AA

Aydın

Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi İkizdere Barajı mevkisinde bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri, 70 işçi ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 40 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan vatandaşlardan Feride Ulaş, gazetecilere yangını görünce bölgeye geldiğini ve işçilere su ikramında bulunduğunu söyledi.

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