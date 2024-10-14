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Aydın'da yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı.

Musa Ölmez  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Aydın'da yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı

Aydın

Alınan bilgiye göre, Söke Aydın kara yolu Atatürk Mahallesi geçişinde Y.D (54), koşarak yolun karşısına geçti. Cep telefonunu düşürdüğünü fark eden Y.D, geri dönerek telefonu ayağıyla yol kenarına ittirmek istedi.

Bu sırada Y.Ö'nün (40) kullandığı 09 DB 737 plakalı belediye otobüsünün çarptığı Y.D. sürüklendi.

Yaralanan Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı belediye otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

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