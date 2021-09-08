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Aydın'da Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gökhan Düzyol   | 08.09.2021
Aydın'da Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın

Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kurtardığı 53 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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