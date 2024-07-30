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Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Günay Pabuşçu  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Aydın'da tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın

Gencelli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 tanker ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

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