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Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu öldü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Cintosun, Mustafa Türkan   | 18.01.2023
Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu öldü Fotoğraf: Mehmet Ali Cintosun/AA

Aydın

Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

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