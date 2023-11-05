Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Aydın
Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Tarım alanları, yollar sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İzmir'den de bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.
Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde gece düzenlenen nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldı.
Otomobil, mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulundu. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarıldı. Ali Alptekin için de arama çalışması başlatıldı.
Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde de sel sularına kapıldığı kaydedilen bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.
Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere giderek incelemelerde bulundu.
"Buralarda görülmüş şey değil"
Demirçay Mahallesi Muhtarı Mustafa Altın, gece saat 02.00 sıralarında başlayan sağanağın yarım saat etkili olduğunu belirtti.
Gece nişan merasimi düzenlendiğini aktaran Altın, "Yarım saat içerisinde biz de ne olduğunu anlamadık. Bizim burada bu hiç görülmüş bir şey değil. Nişandan çıkan bir arkadaş eşiyle birlikte yanlarında da genç bir çocuk var. Şuradan aşağı inince sele kapılmışlar. İkisinin cenazesini bulduk." dedi.
Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü, aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığı, 68 evin su baskınından etkilendiği bilgisine yer verildi.
AFAD, Aydın'daki selde kaybolan 2 kişinin halen arandığını açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağışın yol açtığı selde kaybolan 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Söke'de başlayan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.
AFAD, Jandarma, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, itfaiye, belediye ekiplerinin sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığı, 68 evin su baskınından etkilendiği bilgisine yer verildi.
Açıklamada, ekiplerin müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bağarası Mahallesi'nde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirilmiştir. Demirçay Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekiplerimiz olay bölgesine yönlendirilmiştir. Alınan bilgiye göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Güneyyaka Mahallesi'nde bir, Demirçay Mahallesi'nde bir olmak üzere 2 vatandaşımız kayıp olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.