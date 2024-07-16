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Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosikletle çarpışan bisikletli öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ferdi Uzun  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosikletle çarpışan bisikletli öldü

Aydın

Alınan bilgiye göre, D.K. (25) idaresindeki 09 AKG 332 motosiklet, İsabeyli Mahallesi'nde Furkan Berk Şahin'in (24) kullandığı bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki sürücü de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş sebebine ilişkin güvenlik kameralarını inceledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şahin'in bisikletiyle seyir halindeyken kendisine doğru koşan sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken aynı istikametten gelen motosikletle çarpıştığı anlar yer aldı.


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Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosikletle çarpışan bisikletli öldü
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