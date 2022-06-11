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Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle dağda mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarıldı - VTR
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Aydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda sürüklendi.

Ferdi Uzun   | 11.06.2022
Aydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Ferdi Uzun - AA

Aydın

Nazilli, Efeler, Söke ve Koçarlı ilçelerinde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Efeler'de Ata, Fatih, Meşrutiyet, Mimar Sinan, Girne, Ovaeymir, Cuma, Osmanyozgatlı ve Umurlu mahallerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Rögarların tıkanması sonucu yollarda su birikintileri oluştu.

Adnan Menderes Üniversitesi varyantındaki alt geçitte araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları polis ekipleri kurtardı.

Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir kara yollarının bazı noktalarında oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ve polis, bazı noktalarda araç geçişine izin vermedi.

Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde ise derelerin taşması sonucu 3 otomobil suda sürüklendi, bazı evlerin duvarları yıkıldı. Mahalledeki bazı çiftliklerde büyük ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve DSİ ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da bölgede inceleme yaptı. 

Dağda mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde dağda şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarıldı.

Yamaç Mahallesi'nde sağanak dolayısıyla 10 dağcı mahsur kaldı. Bölgenin coğrafi yapısının zor olması nedeniyle olay yerine Aydın Hava Filo Komutanlığına bağlı helikopter gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de bölgeye gelerek destek verdi.

Helikopter, "havırda" denilen yöntemle havada yaklaşık 45 dakika sabit kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahsur kalan dağcılardan 6'sını tahliye halatıyla tek tek alıp helikoptere bindirdi.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de bölgeye giderek durum hakkında bilgi aldı.

Kurtarılan dağcıların durumunun iyi olduğu, diğer 4 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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