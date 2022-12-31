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Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Ferdi Uzun   | 31.12.2022
Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İstanbul

İlçede bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B, iş yeri çalışanları Ş.G, Z.A ve N.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi. Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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