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Aydın'da restorandaki patlamada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden anne ve lise öğrencisi kızının cenazeleri toprağa verildi.

Ferdi Uzun, Mehmet Ali Cintosun   | 31.12.2022
Aydın'da restorandaki patlamada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Aydın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe'nin (14) cenazeleri, Kuyucak Horsunlu Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Emine Düztepe'nin babası Nuri Dumlupınar ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevli eşi Jandarma Astsubay İlker Düztepe, taziyeleri kabul etti.

Gözyaşı döken ve ayakta durmakta güçlük çeken baba Dumlupınar'ı yakınları sakinleştirdi.

İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan namazın ardından anne ve kızının cenazeleri, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İrem Düztepe'nin Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu, babasının 2 yıl önce Şırnak'a tayini çıkmasına rağmen devam eden eğitimi nedeniyle annesi ve kardeşiyle Aydın'da yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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