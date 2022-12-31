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Aydın'da restorandaki patlamada ölen 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlamada ölenlerden 5'inin daha cenazesi toprağa verildi.

Ferdi Uzun, Mehmet Ali Cintosun   | 31.12.2022
Aydın'da restorandaki patlamada ölen 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan - AA

Aydın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Neslihan Karaboğa (38), çocukları Lale Nur (11) ve Cansu Karaboğa (4) ile yakınları Gamze Karaboğa (10) ve Fatma Danaş'ın (45) cenazeleri, Kuyucak Başaran Mahalle Camisi'ne getirildi.

Ölenlerin yakınları, taziyeleri kabul etti.

Gözyaşı döken Gamze Karaboğa'nın babası Ferhat Karaboğa ile Neslihan Karaboğa'nın eşi Musa Karaboğa ayakta durmakta güçlük çekti.

İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından naaşlar, mahalle mezarlığına defnedildi.

Akraba olan 5 kişinin alışveriş yapmak için Nazilli'ye gittiği öğrenildi.

Gamze'nin ilkokul 5. sınıf, Lale Nur'un ise 6. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Törene Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Yaşamını yitirenlerden Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe'nin (14) cenazeleri, Kuyucak'ta bugün defnedilmişti.

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