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Aydın'da restorandaki patlamada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Cennet Yeldi yaşamını yitirdi.

Ferdi Uzun, Mehmet Ali Cintosun   | 03.01.2023
Aydın'da restorandaki patlamada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olay günü tedavi altına alınan Cennet Yeldi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Altıntaş Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yeldi, restoranın ikinci katındaki pencereden son anda çıkmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu. Patlamada yaralananlardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Cennet Yeldi ise İzmir'e sevk edilmişti.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı.

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