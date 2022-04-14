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Aydın'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaralandı

Belediye ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.

Ferdi Uzun   | 14.04.2022
Aydın'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaralandı Fotoğraf: Ferdi Uzun - AA

Aydın

Aydın'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.

Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde duran köpek, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda öğretmen olduğu belirtilen N.Ö'ye saldırdı.

N.Ö'nün yakınları ve köpeğin sahibi M.T, kadının ayağını ısıran köpeği güçlükle uzaklaştırdı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö, tedavi altına alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi.

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