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Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Necip Uyanık  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Necip Uyanık/AA

Aydın

Dağkaraağaç Mahallesi Çakallaryüzü mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 5 uçak, 2 helikopter, 5 arasöz ve su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm orman, 2 dönüm de zeytinlik alan zarar gördü.

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