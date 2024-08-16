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Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Ferdi Uzun, Günay Pabuşçu  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın

Alınan bilgiye göre, Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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