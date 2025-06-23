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Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ferdi Uzun  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın

Akbük Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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