Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın
Akbük Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.