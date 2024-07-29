Dolar
33.05
Euro
35.80
Altın
2,379.32
ETH/USDT
3,313.30
BTC/USDT
67,445.00
BIST 100
10,733.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aydın'da kontrol altına alınan ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın yeniden yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu geniş alana yayıldı.

Ferdi Uzun, Enes Uzun  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Aydın'da kontrol altına alınan ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın yeniden yükseldi

Aydın

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangın, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyüdü.

Emirdoğan Mahallesi'nin üst kısımlarına kadar inen yangına müdahale sürüyor.

Bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşağıkayacık Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alanda çıkan yangın kontrol altına alınmıştı fakat elektrik tellerinden çıkan kıvılcımla yangın yeniden büyüdü. Şu anda havadan ve karadan tüm ekiplerimiz yangını yeniden kontrol altına almak için çalışıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonla görüştü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine tepki
Bakan Uraloğlu: Mersin'deki otoyol projesi bittiğinde, Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 18-20 dakikada geçilebilecek

Benzer haberler

Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü

Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da kontrol altına alınan ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın yeniden yükseldi

Tekirdağ'da 2 plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet