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Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mehmet Ali Cintosun  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın

Alınan bilgiye göre, Olukbaşı Mahallesi'nde kıl çadırı üreten işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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