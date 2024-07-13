Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.
Aydın
Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangına havanın kararmasından dolayı karadan müdahale ediliyor.
İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.
Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.
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