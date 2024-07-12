Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesindeki bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.