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Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Musa Ölmez, Ferdi Uzun  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Alınan bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesindeki bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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