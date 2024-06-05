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Aydın'da iki kez sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırması sonrası hastaneye giderek kuduz aşısı olan, köpeklerin yeniden saldırmasıyla bisikletten düşerek başından ağır yaralanan 74 yaşındaki Halil Özsağoğlu, hayati tehlikeyi atlattı.

Günay Pabuşçu  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Aydın'da iki kez sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü Fotoğraf: Günay Pabuşçu / AA

Aydın

Halil Özsağoğlu'na, 25 Mayıs akşamı yatsı namazından çıkarak evine yürüdüğü sırada Zafer Mahallesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda sahipsiz köpekler saldırdı.

Bacağından ısırılan Özsağoğlu, 26 Mayıs sabahı Nazilli Devlet Hastanesine giderek kuduz aşısı oldu. Aynı gün bisikletle aynı caddeden geçen Özsağoğlu'na sahipsiz köpekler tekrar saldırdı.

Köpeklerden kaçmak isterken kontrolden çıkan bisikletten düşen Özsağoğlu, başını zemine çarparak ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye götürülen ve yoğun bakıma alınarak entübe edilen Özsağoğlu, 5 günlük yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alındı.

Yarın taburcu edilmesi beklenen Özsağoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada başından geçen olayı anlattı.

Bisikletten düştüğü saldırıyı hatırlamadığını, geçici hafıza kaybı yaşadığını aktaran Özsağoğlu, başı ve gözünde şiddetli ağrı ve ses tellerinde kısılma olduğunu söyledi.

Özsağoğlu, vücudundaki birçok yerin hala ağrıdığını belirterek, "Ben bu olayı yaşadım başkaları yaşamasın." dedi.

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