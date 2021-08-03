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Muğla'nın Milas ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Aydın'da iki ilçede orman yangını çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Mehmet Ali Cintosun   | 03.08.2021
Aydın'da iki ilçede orman yangını çıktı

Aydın

Alınan bilgiye göre, Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karacasu ilçesindeki Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına da orman işletme ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.

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