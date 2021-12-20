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Aydın'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde adli muayene işlemi için sevk edildiği Didim Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hekimi darbeden şüpheli T.D.Y. gözaltına alındı.

Haydar Toprakçı   | 20.12.2021
Aydın'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

İzmir

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltı işlemi sonrası mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli T.D.Y'nin 18 Aralık'ta serbest bırakıldığı belirtildi.

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli T.D.Y'nin 19 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındığı, sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işleminin toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı kaydedildi.

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