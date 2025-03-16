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Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ferdi Uzun  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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