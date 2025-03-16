Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.