Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.
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