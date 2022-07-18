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Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ferdi Uzun, Musa Ölmez   | 18.07.2022
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.


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