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Aydın'da bir gencin rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç kızın, hemzemin geçidin kırılan ve rayların üzerine düşen bariyerini trenin geçişinden hemen önce çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ferdi Uzun  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Aydın'da bir gencin rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada

Aydın

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'deki bir hemzemin geçidin yakınında bulunan arkadaş grubu, bir aracın kapanan bariyere çarparak uzaklaştığını gördü.

Bariyerin yerinden çıktığını ve raylara düştüğünü gören gruptaki bir kişi, bu anı görüntülemek için cep telefonuyla kayıt almaya başladı ancak aracı kaydedemedi.

Bu sırada bir trenin bariyerin bulunduğu raylara doğru hızla yaklaştığını gören gruptaki bir genç kız, "tren kaza yapar" diyerek hemzemin geçide yaklaştı.

Genç kız, trenin geçişinden hemen önce bariyeri kaldırarak raylardan çekmeyi başardı. Buna rağmen trenin, bariyerin ucuna çarptığı olayda genç kızın tehlike atlattığı görüldü.

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