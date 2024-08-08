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Aydın'da yangında zarar gören zeytinlik ve ormanlık alan havadan görüntülendi-VTR-
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Aydın ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirtti.

Mehmet Can Toptaş  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Aydın ve Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söz konusu yangınlara ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Söke ve Milas'taki yangınların havadan ve karadan yapılan etkin müdahalelerle kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiperane şekilde çalışan orman kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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