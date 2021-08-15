Aydın’da ormanlık alanda yangın çıktı
Aydın’ın Çine ilçesinde ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Aydın
Akçaova Mahallesi Sarıköy mevkiinde ormanlık alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi.
Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek veriyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramış, yangın 9 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.