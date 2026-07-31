Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Gömeç ve Susurluk, Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Fethiye ilçelerindeki orman yangınları ile İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın, Balıkesir, Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Gömeç ve Susurluk, Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Fethiye ilçelerindeki orman yangınları ile İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

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Yoğun duman nedeniyle zaman zaman hava araçlarının sayıları azaltılıyor.

Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Yangın esnasında köpeğini kaybeden Arzu Celep, gazetecilere "Kül olduk. Bir şeyimiz kalmadı. Köpeğim yok. Ne olduğu belirsiz. Kuzular gibi bakıyordum köpeğime. Köpeğimi çok özlüyorum. Canımdan kıymetliydi, her şeyimdi." dedi.

Raziye Aşkın da hayvanlarını alıp kaçtıklarını belirterek, "Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Hayvanlarımızı alıp yukarı doğru çıktık. Burada olsak biz de yanardık. Yetiştirdiğimiz ağaçlarımız yandı. Köyümüzdeki zeytinliklerimiz de yanmış." ifadelerini kullandı.

Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

Baba ve oğlu su tankeriyle orman yangınına koştu

Bozdoğan ilçesinde yaşayan Yusuf Aydın ile oğlu Süleyman Aydın, Çine'deki orman yangınından haberdar olunca söndürme çalışmalarında yer almak amacıyla su tankeri takılı traktöre binip bölgeye geldi.

Baba oğul, yangınla mücadele kapsamında göletten traktörlerinin arkasındaki tankere su doldurup hızla yangın bölgesine gidiyor. Ekiplere destek vererek hortumla yangına müdahale eden Aydın ailesi, bazen toprak atarak bazen de bir ağaç dalıyla alevleri söndürmeye çalışıyor.

Yusuf Aydın, AA muhabirine, yangın haberini alır almaz oğluyla bölgeye geldiğini söyledi.

Yanan ağaçlara çok üzüldüklerini aktaran Aydın, "Ormanlar yanmasın biz her zaman buradayız. Gönüllü olarak yangını söndürmeye geldik. Ormanlar olmazsa biz yokuz, oksijen alıyoruz bunlardan. Yeşili ve ormanı seviyoruz. Yangın başlayınca Çine'ye geldik, bitene kadar buradayız. 'ormanlar yanmasın' diye alevlere toprak attım, gerekirse kendimi de atarım. Biz vatanımızı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Aydın ise "Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Ormanlarımız yanmasın, yakmasınlar. Allah nasip ederse de sönünceye kadar buradayız." diye konuştu.

Balıkesir

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çalışmalarda 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsünün yer aldığı kaydedilen açıklamada, Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği bildirildi.

Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yangının, O.G. ve M.Y'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yandı.

Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

Susurluk'taki yangına müdahale ediliyor

Öte yandan Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangını çıktığını belirterek, "7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 Toma, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Antalya

Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi ve 400 orman personeli katılıyor.

Ekipler gece gündüz yaptıkları söndürme çalışmaları sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, AA muhabirine, 29 Temmuz saat 14.20 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin 10 dakika içerisinde ilk müdahaleye başladığını söyledi.

Yangına karşı havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale yapıldığını aktaran Kayıran, "Yangın 'tamamen kontrol altına alındı' diyemeyiz ama büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamen bittikten sonra ne kadar alanın yangından etkilendiğini daha net görebileceğiz." diye konuştu.

Muğla

Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava araçlarının yanı sıra arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA sahada görev yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelenin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hava sıcaklığının ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması beklenen Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da olası orman yangınlarına karşı daha da dikkatli olunması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele kapsamında ülke genelinde 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA'dan oluşan hava gücünün yanı sıra, 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada görev yapıyor. 1600'ü aşkın noktada konuşlandırılan ekipler, yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgarların başladığı 29 Temmuz'dan bu yana ülkemiz genelinde 133'ü orman dışı olmak üzere 206 yangına müdahale edildi. En son Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın olmak üzere bu yangınların 202'si tamamen kontrol altına alındı.

Mevcutta devam eden 4 yangından Balıkesir'in Gömeç ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi ile Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerindeki yangınları büyük ölçüde kontrol altında olup, tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde ise dün öğleden sonra başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangın ile mücadele şiddetli rüzgardan dolayı zorlaştı. Ancak burada da ekipler yangını bir an evvel kontrol altına almak için oldukça çetin mücadele veriyor."

Kaş'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü.

Yanan alanlar, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince helikopterle görüntülendi.

Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görülüyor.

Fethiye'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

[1/11] Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. [2/11] [3/11] [4/11] [5/11] [6/11] [7/11] [8/11] [9/11] [10/11] [11/11] × [1/11] Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. [2/11] [3/11] [4/11] [5/11] [6/11] [7/11] [8/11] [9/11] [10/11] [11/11]

Seydikemer'de tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bayır Mahallesi'nde iki gün önce başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının etkili olduğu ve ekiplerce tahliye edilen mahallelerden Çatak'ta vatandaşların evlerine geri dönüşü başladı.

Çatak Mahalle Muhtarı Keş, AA muhabirine, bölgede daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını belirterek, olayın büyük bir felakete yol açtığını söyledi.

Yangında mahalledeki 5 ev ile bazı ahırlar ve samanların yandığını aktaran Keş, "Yaklaşık 30 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Devletimizin desteğiyle siyahlaşan yerlerimizi yemyeşil yapacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımız da evlerine dönmeye başladı. İnşallah bu felaketi de hep birlikte atlatacağız." dedi.

Yangın anında çok kuvvetli rüzgar olduğunu ifade eden Keş, gerekli tedbirlerin alındığını ve tahliyelerin yapıldığını anlattı.

Yangın anında ekiplerin mahallede olduğunu vurgulayan Keş, "Tüm ekiplere çok teşekkür ederim. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Keş (69) ise yangının büyük bir felaket olduğunu dile getirdi.

Evinin yakınına kadar gelen yangının hanesine zarar vermediğini, evin etrafındaki zeytinliğinin yandığını belirten Keş, "Ekipler sürekli bölgede dolaştı. Yetkililer de şimdi bölgeye geldi. Hasar tespit çalışmaları başladı. Biz geldik ama çocuklar çok korktuğu için henüz onları getirmedik. Artık yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz." diye konuştu.