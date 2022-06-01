Dolar
16.43
Euro
17.62
Altın
1,832.25
ETH/USDT
1,937.60
BTC/USDT
31,612.00
BIST 100
2,574.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, seyir halindeki Palau bayraklı yolcu gemisinin su alması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemideki 76 kişiyi kurtardı.

Gökhan Düzyol   | 01.06.2022
Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı

Aydın

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Limanı'ndan Sisam Adası'na seyreden Palau bayraklı yolcu gemisi, belirlenemeyen nedenle su almaya başladı ve ardından makine arızası meydana geldi.

Gemidekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 bot sevk edildi.

Ekiplerin, sintine bölümüne dolan suyun dalgıç tulumbası ile tahliye edilmesini sağlamasının ardından gemi, 6 kişilik mürettebat ve 70 yolcusuyla Kuşadası Limanı'na getirildi.

Gemide can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı

Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı

Kartal'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Türkiye'nin hava yolunda 2024 hedefi 210 milyon yolcu

Denizli'de göl ve baraj güvenliğini botlu jandarma ekibi sağlayacak

Denizli'de göl ve baraj güvenliğini botlu jandarma ekibi sağlayacak
Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Tezel: 2022 yılında, 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Tezel: 2022 yılında, 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmen kurtarıldı