Dolar
13.63
Euro
15.47
Altın
1,897.17
ETH/USDT
2,901.50
BTC/USDT
40,341.00
BIST 100
2,011.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
logo
Gündem

Ayancık'ta sel sonrası yeni ev ve iş yerleri inşa ediliyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için yeni iş yerleri ve konutlar yapılıyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 18.02.2022
Ayancık'ta sel sonrası yeni ev ve iş yerleri inşa ediliyor

Sinop

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımına başlanan iş yerleri ve konutların kısa sürede tamamlanarak afetzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

İlçede ayrıca köprü, menfez yapımı ile dere ve çay ıslah çalışmaları da devam ediyor.

Kaymakam İsmail Pendik, çalışmaların devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalara ilişkin, Ayancık Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , sel felaketinin yaralarının hızla sarılmaya devam edildiği vurgulandı.

İlçede, 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde 16 kişi yaşamını yitirmiş, kayıp 6 kişiye ise ulaşılamamıştı.

İlçede ayrıca sel nedeniyle 40 ev yıkılmış, 56 iş yeri zarar görmüştü.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı
DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Karlı yolları aşan sağlıkçılar yaylada Kovid-19 aşısı yapıyor

Benzer haberler

Ayancık'ta sel sonrası yeni ev ve iş yerleri inşa ediliyor

Ayancık'ta sel sonrası yeni ev ve iş yerleri inşa ediliyor

Brezilya’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 104’e çıktı

Ekvador'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi