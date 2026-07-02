[1/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[2/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[3/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[4/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[5/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[6/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[7/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[8/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[9/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[10/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[11/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[12/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[13/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[14/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[15/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[16/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[17/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısının tek merkezde toplanması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.

[18/18] Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriliyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtildi.