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Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Nehammer, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Mehmet Tosun  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Nehammer, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyaret, 9-10 Ekim tarihlerini kapsıyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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