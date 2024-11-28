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Avrupa Yetim Eli'nden Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilere insani yardım

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneği, Bangladeş'te kamplarda yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere yönelik insani yardım çalışması yaptı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Avrupa Yetim Eli'nden Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilere insani yardım

Ankara

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Yetim Eli, Afrika ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox's Bazar'daki kampları ziyaret eden Avrupa Yetim Eli ekibi, hayırseverlerden topladıkları emanetleri kamplardaki mültecilere ulaştırdı.

Ekipler, bölgede gıda paketi, sıcak yemek ve battaniye dağıtımının yanı sıra kurban kesimleri yapıp nakdi yardımda da bulundu.

Bangladeş'te gerçekleştirdiği yardım organizasyonu kapsamında ekipler, bazı kurak bölgelerde su kuyuları da açtı.

Su kuyuları ile bölgedekilerin temiz ve sağlıklı içme su ihtiyacı karşılanarak kirli sulardan bulaşan hastalıkların yayılması engellenmeye çalışılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Derneği Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, Avrupa'dan hayırseverlerin bağışladığı yardımları Bangladeş'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

İnsanların çok zor şartlar altında yaşama tutunduklarını anlatan Şişman, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimize Arakan kamplarından teşekkürlerimizi iletiyorum. Rabb'im hayırlarını kabul etsin. Sizler bu mağdurları sevindirdiniz, Allah'ta sizleri sevindirsin."

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