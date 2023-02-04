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AVM'nin yürüyen merdiveninde çocuğun ayağının sıkışması kameralara yansıdı

İstanbul, Şişli'de, bir çocuğun ayaklarının AVM'nin yürüyen merdiveninde sıkışarak 3 parmağının kopmasına ait anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İlyas Kaçar   | 04.02.2023
AVM'nin yürüyen merdiveninde çocuğun ayağının sıkışması kameralara yansıdı

Istanbul

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde 1 Şubat'ta bir alışveriş merkezinde Filipinler uyruklu 7 yaşındaki A.M.L'nin sağ ayağı yürüyen merdivene sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tedavide 3 ayak parmağı koptuğu belirlenen çocuğun tedavisi sürüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başasavcılığınca olayla ilgili soruşturma balatıldı.

"Taksirle yaralama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, AVM'nin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Bu arada, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yürüyen merdivenlerde annesiyle inen çocuğun ayağının bir anda sıkışması ve annesi ile çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

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