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Avladığı nesli tehlike altındaki hayvanları tahnitleyen şüpheli yakalandı

İstanbul'da, yurt içi ve yurt dışında avladığı nesli tehlike altındaki hayvanları tahnit edip kendisine özel müze kuran şüpheli yakalandı.

Emrah Gökmen  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Avladığı nesli tehlike altındaki hayvanları tahnitleyen şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerindeki iki adreste, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki tabiat canlılarının tahnit ve trofelerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.Ü'yü gözaltına aldı.

Arama yapılan Arnavutköy'deki adresin, şüpheli tarafından tahnit edilen hayvanların sergilendiği özel müze haline getirildiğini tespit eden ekipler, diğer adreste ise depolanmış tahnit hayvanlar ele geçirdi.

Profesyonel avcı olduğu anlaşılan şüphelinin, yurt içi ve yurt dışında avladığı hayvanları tahnit ettiği tespit edildi.

Adreslerdeki aramalarda, jaguar, kutup ayısı, misk öküzü, kutup tilkisi ve tavşanı, bizon, timsah, aslan, leopar, geyik, antilop, sırtlan, piton yılanı gibi hayvanlar ile fil dişi, hayvan postu ve boynuzların olduğu 405 parça ele geçirildi.

Hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "CITES'e aykırılık" suçlarından işlem başlatılan şüpheli emniyete götürüldü.

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