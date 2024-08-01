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İstanbul Avcılar’da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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Avcılar'daki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İstanbul Avcılar'da mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Fatih Çağlar Demirbaş, İrem Demir  | 01.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Avcılar'daki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İstanbul

Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.

İlk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katındaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alarak, bölgedekileri uzaklaştırdı.

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