Avcılar'daki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İstanbul Avcılar'da mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul
Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.
İlk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katındaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alarak, bölgedekileri uzaklaştırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.