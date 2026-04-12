Avcılar'da yola park edilen otomobil İETT otobüslerinin geçişini engelledi

Erol Değirmenci
12 Nisan 2026•Güncelleme: 12 Nisan 2026
Denizköşkler Mahallesi'nde yola park edilen 16 ANM 591 plakalı otomobil, bu güzergahı kullanan İETT otobüslerinin dönüş yapmasını engelledi. Daralan yol nedeniyle İETT otobüsleri ilerleyemezken, trafik akışı sağlanamadı.
İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yönlendirmesiyle İETT araçlarının manevra yapması sağlandı. Bir süre sonra olay yerine gelen otomobilin sürücüsü aracını bulunduğu yerden kaldırdı.
Yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.