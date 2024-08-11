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Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Abdülkerim Güzel, Elif Somuncu  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Avcılar'da otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

İstanbul

Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

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