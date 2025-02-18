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Avcılar'da motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi

Avcılar'da durağa yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

Uğur İslamoğlu, Fatih Çağlar Demirbaş  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Avcılar'da motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi

İstanbul

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı sırada dumanlar yükseldi.

Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, metrobüsteki yolcular araçtan indirildi.

Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.

Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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