Avcılar'da motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Avcılar'da durağa yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
İstanbul
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı sırada dumanlar yükseldi.
Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, metrobüsteki yolcular araçtan indirildi.
Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.