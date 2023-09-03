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Avcılar'da metruk bina yangınında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Avcılar'da, metruk bir binada çıkan yangında 2 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Mehmet Kara, Semra Orkan  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Avcılar'da metruk bina yangınında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

İstanbul

Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ediyor.

Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 2'sinin ise yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.

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