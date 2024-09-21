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Gündem

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Alper Korkmaz  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağına yanaşmaya çalışan metrobüs, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücü M.H.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine durakta yolcu almak için bekleyen M.K'nin kullandığı metrobüse çarptı.

Kazada T.Y. ve M.A. hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada, metrobüs şoförü M.H.G. gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası adli makamlara gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması, kazanın etkisiyle metrobüsteki bazı yolcuların savrularak yere düşmesi yer alıyor.

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