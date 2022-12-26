Dolar
18.67
Euro
19.89
Altın
1,798.46
ETH/USDT
1,216.20
BTC/USDT
16,840.00
BIST 100
5,492.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi

Yangın nedeniyle meydana gelen patlamada evin duvarları yıkıldı. Patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Şükrü Gündüz   | 26.12.2022
Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi

İstanbul

Avcılar'da ev sahibi ile tartışan kiracının boşalttığı evde yangın çıkardığı iddia edildi, patlamada evin duvarları yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'ta 4 katlı binanın birinci katında yaşayan kiracı O.E, evinin boşaltılmasını isteyen ev sahibi M.Y. ile tartıştı.

O.E'nin yaşanan tartışmanın ardından boşalttığı evi ateşe verdiği iddia edildi.

Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede sardığı evde meydana gelen patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkıldı.

Patlamanın ardından üst katlar ve yan binalarda yaşayanlar sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle sokağa da molozlar saçıldı.

"Valizini aldığını gördük"

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra 'Evi yakacağım, yıkacağım' demiş. Ben ev sahibine 'Yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş." diye konuştu.

Yangının ardından evde büyük bir patlama olduğunu anlatan Örünç, "Tüptür herhalde, çok büyük bir patlama olmuş. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık." dedi.

Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Örünç, şöyle konuştu:

"Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok, indirdik çocukları. Maddi zarar oldu. O da düzelir."

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri tarafından çekilen görüntülerde evden alevlerin yükseldiği görülüyor.

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüye, patlamanın yaşandığı odanın duvarının yıkıldığı, evden alevlerin yükseldiği yansıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ikamette yangın çıktığı bilgisi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, yapılan kontrolde olayın, ikametin sahibi M.Y. ile kiracısı O.E. arasında akşam saatlerinde kira meselesinden çıkan tartışmadan kaynaklandığının anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metrolar, İstanbul Havalimanı'na kısa sürede ulaşım imkanı sağlayacak
Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kuşadası açıklarında kurtarılan düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi

Avcılar'da ev sahibiyle tartışan kiracının boşalttığı evi yaktığı iddia edildi

Uşak'ta 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Fransa'da Selles köyünde bir evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor

Eyüpsultan'da fabrikada çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet