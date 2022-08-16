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Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi.

Taha Erham Keleş   | 16.08.2022
Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden yolcu dolu metrobüs, Mustafa Kemal Paşa durağında henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.

Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, araç duraktan uzaklaştırıldı.

Metrobüsteki arıza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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