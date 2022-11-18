Avcılar'da bir inşaatın temeli kazılırken bitişikteki kaldırım ve yol kısmen çöktü
Avcılar'da bir inşaatının temel kazısı sırasında bitişikte yer alan kaldırım ve yolda çökme oluştu.
İstanbul
Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta temel kazı çalışmaları yürütülen bir inşaatın yola bakan kısmındaki beton perde duvar çöktü.
Duvarın çökme sebebiyle yol kenarındaki kaldırım ve asfalt yolun da bir bölümü çöktü.
Olay yüzünden Avcılar Belediyesi ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
İş makinelerince çöken alandaki hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.