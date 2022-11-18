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Avcılar'da bir inşaatın temeli kazılırken bitişikteki kaldırım ve yol kısmen çöktü

Avcılar'da bir inşaatının temel kazısı sırasında bitişikte yer alan kaldırım ve yolda çökme oluştu.

Mücahit Türetken   | 18.11.2022
Avcılar'da bir inşaatın temeli kazılırken bitişikteki kaldırım ve yol kısmen çöktü Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta temel kazı çalışmaları yürütülen bir inşaatın yola bakan kısmındaki beton perde duvar çöktü.

Duvarın çökme sebebiyle yol kenarındaki kaldırım ve asfalt yolun da bir bölümü çöktü.

Olay yüzünden Avcılar Belediyesi ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.

İş makinelerince çöken alandaki hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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