Dolar
36.59
Euro
39.92
Altın
2,914.97
ETH/USDT
1,852.00
BTC/USDT
79,445.00
BIST 100
10,449.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atık suyun deşarj edildiği İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti

İzmir'de, atık su deşarjının yapıldığı körfezde suyun rengi değişti, çevreye kötü kokular yayıldı.

Fırat Özdemir  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Atık suyun deşarj edildiği İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Öğle saatlerinde, Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarj edildi. Aralıklarla yaklaşık 1 saat süren atık su deşarjı, iskeleye yakın alanda suda renk değişikliğine neden oldu.

Etrafa yayılan kötü kokular ise çevrede rahatsız edici boyuta ulaştı.

Sahilde yürüyüş yapan Arif Yıldırım, gerçekleşen durumu "kötü" olarak nitelendirdi.

Körfeze gönderilen kirli suyu ilk başta dalga zannettiğini anlatan Yıldırım, "Etrafa koku yayılınca ne olduğunu anlamış oldum. Gerçekten bu göz göre göre yapılamaz. Maalesef İzmir'in geldiği durum bu ve çok yazık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Gelip bunlara bakmaları lazım. Burada balıklar ölüyor, doğa, hava ve görüntü kirliliği var. Yani bunu nasıl böyle göz ardı etmişler? Şu etrafa baksanıza lağım oluşmuş. Yazık günah. Buna bir el atmaları lazım mutlaka." diye konuştu.

Necmettin Teke ise yürürken bir anda kötü kokuya maruz kaldıklarını ifade etti.

Sahilde bir süre dinlenmek istediklerini anlatan Teke, "Burada biraz oturmayı düşünüyorduk ama olmadı. Birazdan gideceğiz. Denizi seyretmeye geldik ama kokudan oturamıyoruz. Denizin rengi de kahverengine döndü. Pis sular dibe indi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Atık suyun deşarj edildiği İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma

Benzer haberler

Atık suyun deşarj edildiği İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti

Atık suyun deşarj edildiği İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti

Üsküdar'da denize akan kanalizasyon suyu çevreyi kirletmeyi sürdürüyor

İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet